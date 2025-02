Ректорът на Университета Безмиалем Вакъф в Истанбул посети УМБАЛ "Св. Марина" и МУ-Варна

© На работно посещение в МУ-Варна и УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна бе ректорът на Университета Безмиалем Вакъф в Истанбул проф. Румейза Казанджиоглу. Тя се запозна с модерните университетска и лечебна база и с възможностите за обучение на студенти, специализанти и докторанти.



В първия ден от визитата си проф. Казанджиоглу бе посрещната от изпълнителния директор на на УМБАЛ "Св. Марина“ - Варна проф. д-р Силва Андонова, след което посети Центъра по интервенционална рентгенология и Клиниките по образна диагностика, по нуклеарна медицина и метаболитна терапия, нефрология и ревматология. Проф. Казанджиоглу изрази впечатлението си от високото ниво на медицинско оборудване и апаратура и възможностите за обучение на студентите и лечение на пациентите, както и от отличната организация в лечебното заведение.



В МУ-Варна проф. Казанджиоглу бе приветствана от ректора на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков. На среща със заместник-ректора по "Международно сътрудничество“ проф. д-р Марио Милков и директора на дирекция "Акредитация и качество“ в МУ-Варна проф. Тодорка Костадинова, бяха обсъдени възможностите за съвместно сътрудничество, обмяната на студенти и участието в съвместни научни и образователни проекти.



Изследователската дейност на проф. Румейза Казанджиоглу е насочена към хронична бъбречна недостатъчност, автономна доминантна поликистозна болест, перитонеална диализа и домашна диализа. Пред студенти и преподаватели проф. Казанджиоглу изнесе публична лекция на тема "New KDIGO guideline on Chronic Kidney Disease Management: What is new?".



Проф. Румейза Казанджиоглу завършва медицинското си обучение в Истанбулския университет по медицина. Получава стипендия от Международното дружество по нефрология (ISN) и работи в Центъра по трансплантация към Медицинския център на Университета Вандербилт, Нешвил, Тенеси, САЩ в периода 2000 и 2001 г.



Основател и председател е на Клиниката по нефрология в болницата за обучение и изследвания Haseki, Истанбул в периода 2003-2010 г. По време на нейното ръководство са инициирани отделения за хемодиализа и перитонеална диализа и програма за стипендии по нефрология.



Става професор по нефрология през 2010 г., когато се присъединява към Университета Безмиалем Вакъф като заместник-декан на Факултета по медицина. От 2015 г. проф. Казанджиоглу е ректор на университета. Учебното заведение произхожда от корените на първата модерна болница на Османската империя Gureba-i Müslimin, която е основана през 1845 г. и е превърната в университет през 2010 г.