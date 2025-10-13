След 20 октомври се очаква да започнат дейностите по следващия етап от проекта на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – Златни пясъци. В тази връзка е планирано затваряне за движение на северното платно на бул. "Княз Борис I“ (посока центъра на Варна). Дейностите ще се извършват в участъка от кръговото кръстовище при Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна до ул. "Юлен“ (преди Т-образното кръстовище за КК Златни пясъци и Аладжа манастир).Заради нестабилните метеорологични условия фирмите-изпълнители не се ангажират с конкретна дата за започване на изкопните дейности в обекта, извършва се подготовка за въвеждане на временната организация на движението – поставяне на допълнителни пътни знаци и информационни табели, прекъсване на мантинелата, подготовка на местата за спиркостоянки и др. Затварянето на участъка няма да наложи промени в маршрута на линиите на градския транспорт.Движението ще се извършва двупосочно в южното платно (посока КК Златни пясъци). Съгласно одобрения линеен график дейностите в участъка са планирани за срок от три месеца, но зависят също от метеорологичната ситуация.