Ремонт затваря част от пътя за КК "Златни пясъци"
Заради нестабилните метеорологични условия фирмите-изпълнители не се ангажират с конкретна дата за започване на изкопните дейности в обекта, извършва се подготовка за въвеждане на временната организация на движението – поставяне на допълнителни пътни знаци и информационни табели, прекъсване на мантинелата, подготовка на местата за спиркостоянки и др. Затварянето на участъка няма да наложи промени в маршрута на линиите на градския транспорт.
Движението ще се извършва двупосочно в южното платно (посока КК Златни пясъци). Съгласно одобрения линеен график дейностите в участъка са планирани за срок от три месеца, но зависят също от метеорологичната ситуация.
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
18:35 / 12.10.2025
Новина за жилищата във Варна, която ще разочарова доста хора
08:40 / 12.10.2025
08:40 / 12.10.2025
Протест във Варна заради скандала с насилие над дете в Каблешково...
11:10 / 11.10.2025
11:10 / 11.10.2025
Важно за всички, които ще пътуват по пътя Бургас – Варна!
09:06 / 11.10.2025
09:06 / 11.10.2025
Облачно с кратки превалявания днес във Варна
08:40 / 11.10.2025
08:40 / 11.10.2025
