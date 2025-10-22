ЗАРЕЖДАНЕ...
Ремонтираха тротоарите край важни сгради в центъра на Варна
Това стана ясно от отчета на кмета на район "Одесос" Янислава Шопова, касаещ първата година от нейния мандат. От началото на годината са подменени 33 осветителни стълба и 240 отражателя, заземени всички стълбове на детски площадки, преместени 2 спиркозаслона за по-добра достъпност, обновени 50 дъждоприемни шахти, се посочва в отчета.
На пресконференция по повод една година от началото на мандата си, кметът на район "Одесос“ – Варна, Янислава Шопова, представи отчет за дейността на екипа си за периода от 1 ноември 2024 г. до октомври 2025 г.
"Преди една година поех отговорността да ръководя район "Одесос“ с ясното съзнание, че това не е просто административна длъжност, а доверие – доверие на хората, които живеят, работят и създават своя живот тук. Приех това предизвикателство с амбицията да превърна района в по-добро, по-подредено и по-жизнено място, където всеки гражданин да е уверен, че институцията работи за него – честно, открито и с грижа“, заяви Шопова.
През годината са проведени 41 приемни дни, 108 срещи с граждани и организации, обработени 25 348 преписки. Основната философия на управление остава: ясна структура, прозрачна организация и реални резултати в полза на жителите на район "Одесос“.
