Ремонтират Шокъровия канал във Варна?
Основната цел на проекта е подобряване проводимостта на дерето – приток на Шокъров канал, така че да бъдат гарантирани неговите охранително-мелиоративни и микроклиматични функции. Предвидени са дейности за укрепване на коритото, предотвратяване на ерозионни процеси и по-добро отвеждане на водите при обилни валежи. Акцент се поставя върху комбинирането на т.нар. сиви инженерни мерки със зелени природосъобразни решения. Сивите мерки включват конструкции от бетон, камък и други устойчиви материали за стабилизиране на коритото и бреговете, докато зелените решения залагат на използване на растителност, почви и естествени материали. Те допринасят не само за намаляване на риска от наводнения, но и за подобряване на градската среда, биоразнообразието и микроклимата.
Индикативният бюджет на проектното предложение възлиза на малко над 5,5 млн. лева (над 2,8 млн. евро) безвъзмездна финансова помощ. Необходимо е Общинският съвет – Варна да вземе решение за кандидатстване и да осигури финансиране за разходите, поддръжката и временното покриване на сумите до възстановяване на средствата по програмата.
Проектът е част от одобрената Концепция за интегрирани териториални инвестиции "Варна – град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“. Срокът за подаване на проектното предложение е 2 юни 2026 г., като до този момент Общината следва да изпълни всички изисквания на управляващия орган.
