Ремонтират емблематична сграда във Варна
© Varna24.bg
Все още не е ясно дали ще бъде извършена пълна реставрация и консервация на красивата сграда или само частичен ремонт.
Къщата е построена от крупния за времето си варненски търговец Данаил Манов (името му е изписано на фасадата й). Тя е по проект на прословутия архитект Дабко Дабков. Кирил Шиваров майсторски е украсил сградата. Между другото Мановият род има проследено родословие до ХVІІ в., информира изследователят Християн Облаков Преселват се във Варна от Силистра. Данаил Манов (1860-1927 г.), известният варненски търговец на грозде и рентиер продължава тази търговска традиция от баща си Йосиф. Братът на Данаил Манов - Атанас (1862-1958 г.), е основател и първи издател на първото списание за жени в България - "Женски свят".
През тридесетте години на миналия век на втория етаж се учредява аристократически клуб на чуждите възпитаници. От 1934 г. в партера се помещава най-реномираният ресторант "Морско око" със съдържател Никола Кузманов Петров. След 1944 г. сградата е национализирана. От 1948 г. ресторантът започва да се нарича "Севастопол" – от там носи името и градинката встрани. До 1972 г. горните етажи се използват от музикалното училище "Добри Христов".
Преди построяването на новата сграда на това място са били красивата стара къща и ханът на Данаил Манов, построени през 1898 г. Ханът е заемал стратегическо място, защото до 1916 г. на мястото на градинката се намирал Кириловия площад (наречен така поради близостта си с началното училище "Св. Кирил“), на който се провеждал пазарът на грозде. Самата градинка, сега известна като "Севастопол“, е изградена през 1918 г. от паркостроителя Антон Новак, след като престава да съществува пазарът на грозде и е известна като Мановата градинка. През 1973 г. в северозападната част на градинката е изграден бюст-паметник на големия варненски и български композитор Добри Христов. Автор на скулптурата е Мара Георгиева, а е издялана от каменоделеца Колю Брациклийски.
/
