Ремонтират основно голям парк във Варна
Целта на проекта е създаване на устойчива, функционално пригодна и естетически издържана градска среда, безопасна и достъпна за всички ползватели, включително и за хора с увреждания. За живущите в района ще бъде изградена модерна многофункционална паркова и рекреационна зона, място за спорт и игра на деца на открито.
Парк "Елин Пелин“ е разположен на площ от малко над 7 дка в централната част на Варна, в близост до Детска градина №8 "Христо Ботев“, СУ "Елин Пелин“ и НЧ "Христо Ботев“ (на което също предстои основен ремонт). Районът е предпочитано място за живеене предвид удобния транспорт и близостта до центъра. Съществуващият парк е с амортизирани настилки, паркова мебел и тревни площи, няма осигурена достъпна среда и условия за хората с увреждания. Детската зона със съоръжения за игра отговаря на действащите нормативни изисквания, но съоръженията са амортизирани вследствие на естествено износване и вандалски прояви.
Предвидено е проектиране и изграждане на пешеходни алеи и зони, велосипедни алеи и места за паркиране на велосипеди. В парка ще бъдат изградени още комбинирано игрище за футбол на малко поле и баскетбол, тенис маса и фитнес на открито. Ще бъде ремонтирана съществуващата комбинирана детска площадка, както и площадката за домашни любимци. В парка ще има още площад за културни мероприятия с размер около 350 кв.м.
Общата стойност на поръчката е в размер малко над 630 хиляди евро, а финансирането за изпълнение й ще се осъществява с безвъзмездна финансова помощ в рамките на АДБФП №BG16FFPR003-1.001-0032-C01, за реализацията на проект "Варна-иновативен, образован, здравословен и съхранен град“, дейност "Благоустрояване на парк "Елин Пелин", по процедура BG16FFPR003-1.001 "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“, Приоритет 1 "Интегрирано градско развитие“ на Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027 г.“
Крайният срок за подаване на оферти е 9 февруари 2026 г.
