Изготвен е проект за ремонт и цялостно обзавеждане на зала "Пленарна“ в сградата на Община Варна. Проектното предложение е предоставено безвъзмездно на администрацията от председателя на Общинския съвет инж. Христо Димитров и общинския съветник арх. Стоян Петков.Проектът е дело на екип архитекти и специалисти, които са вложили своята експертиза и професионален опит за създаване на съвременна, функционална и представителна среда. В писмо до кмета на Варна Благомир Коцев вносителите подчертават, че концепцията е съобразена както със значимостта на институцията, така и с нуждите на гражданите и организациите, които използват залата."Водени от убеждението за обществената полза на този проект и необходимостта от подобряване на условията в зала "Пленарна“, ние предоставихме изготвената проектна документация безвъзмездно на Община Варна. Залата се използва активно не само за заседания на Общинския съвет и неговите комисии, но и за редица публични събития, достъпни за широка аудитория“, посочва инж. Димитров.В писмото се изразява очакване кметът да приеме проекта и да бъде подписан договор за дарение, след което общинската администрация да предприеме необходимите действия по последваща реализация. "В случай че се наложи, сме готови за допълнения и корекции по предоставената проектна документация. Ангажираме се също така да оказваме експертна подкрепа в процеса на изпълнение, за да се постигне оптимален резултат“, казва на свой ред арх. Петков.Основната цел на проекта е зала "Пленарна“ да придобие съвременна визия, като същевременно стане по-удобна и функционална за провеждане на различни събития. С реализацията на проектното предложение ще се подобрят условията за работа на Общинския съвет и едновременно с това ще осигури по-приветлива среда за гражданите и посетителите на обществени прояви, организирани в Община Варна.Необходимостта от извършване на основен ремонт на зала "Пленарна“ е повече от належаща. Помещението не е обновявано от изграждането на сградата преди 45 години, а текущото му състояние е силно компрометирано. Подовата настилка е износена и амортизирана, част от седалките са счупени и неизползваеми, а съществуващата стенна облицовка не осигурява необходимата акустика. Инсталациите също са остарели и не отговарят на съвременните технически изисквания. В допълнение залата трябва да бъде приведена в съответствие със съвременните изисквания за пожарна безопасност и да гарантира пълен достъп за хора с увреждания.