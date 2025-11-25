Ремонтът на Аспаруховия мост приключи за една вечер
В 21 ч. снощи лично посетих обекта и констатирах, че организацията, създадена от дружеството, е добра и не се образуват големи задръствания, посочи още заместник-кметът.
Дейностите обхващат рехабилитация на над 2 000 квадратни метра настилка и се извършват във връзка със сключено споразумение между Община Варна и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за поддръжка на републиканските пътища на територията на града.
Община Варна изказва благодарности към фирмата-изпълнител за положените усилия ремонтът да бъде извършен с минимален дискомфорт за гражданите и гостите на града.
