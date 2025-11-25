Ремонтът на асфалтовата настилка на Аспаруховия мост беше завършен за една нощ, съобщи заместник-кметът по инфраструктура Димитър Кирчев. Той поясни, че дружеството-изпълнител е осигурило значителен кадрови и машинен потенциал и е успяло да приключи ремонта за една нощ, а не за две, както беше обявено предварително.В 21 ч. снощи лично посетих обекта и констатирах, че организацията, създадена от дружеството, е добра и не се образуват големи задръствания, посочи още заместник-кметът.Дейностите обхващат рехабилитация на над 2 000 квадратни метра настилка и се извършват във връзка със сключено споразумение между Община Варна и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за поддръжка на републиканските пътища на територията на града.Община Варна изказва благодарности към фирмата-изпълнител за положените усилия ремонтът да бъде извършен с минимален дискомфорт за гражданите и гостите на града.