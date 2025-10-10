С пълна пара върви ремонтът на ОУ "Добри Чинтулов“ във Варна, който се реализира по проект от Националния план за възстановяване и устойчивост.Основната цел е да се осигури равен достъп до качествено образование чрез създаване на модерна, енергийно ефективна и подкрепяща учебна среда. Проектът предвижда подобряване на условията за обучение и самоподготовка, както и повишаване на мотивацията и резултатите на учениците.Предвижда се цялостен ремонт и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност – топлоизолация, подмяна на дограма, нови локални инсталации, газоснабдяване, както и изграждане на системи за използване на алтернативни енергийни източници. Ще бъдат монтирани съвременни отоплителни, вентилационни и охлаждащи системи, които да осигурят по-добър комфорт за учениците и преподавателите.В училището, където се обучават 848 деца, ще бъде изградена и модерна STEM среда – високотехнологична зона за наука, технологии, инженерство и математика. Тя ще даде възможност за въвеждане на иновативни методи на преподаване и ще стимулира развитието на потенциала на децата.Общата стойност на проекта е 6 599 349 лв., като 4 476 031 лв. от тях са финансирани от Европейския съюз. Крайният срок за приключване на дейностите е 31 май 2026 г.