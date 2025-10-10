ЗАРЕЖДАНЕ...
Ремонтът на ОУ "Добри Чинтулов" във Варна върви с пълна пара
© Varna24.bg
Основната цел е да се осигури равен достъп до качествено образование чрез създаване на модерна, енергийно ефективна и подкрепяща учебна среда. Проектът предвижда подобряване на условията за обучение и самоподготовка, както и повишаване на мотивацията и резултатите на учениците.
Предвижда се цялостен ремонт и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност – топлоизолация, подмяна на дограма, нови локални инсталации, газоснабдяване, както и изграждане на системи за използване на алтернативни енергийни източници. Ще бъдат монтирани съвременни отоплителни, вентилационни и охлаждащи системи, които да осигурят по-добър комфорт за учениците и преподавателите.
В училището, където се обучават 848 деца, ще бъде изградена и модерна STEM среда – високотехнологична зона за наука, технологии, инженерство и математика. Тя ще даде възможност за въвеждане на иновативни методи на преподаване и ще стимулира развитието на потенциала на децата.
Общата стойност на проекта е 6 599 349 лв., като 4 476 031 лв. от тях са финансирани от Европейския съюз. Крайният срок за приключване на дейностите е 31 май 2026 г.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Любо Ганев обяви: На 14-и ще се реши къде домакинстваме, има запитвания и от Бургас, Русе и Пловдив
09.10
Право на отговор: Няма незаконна сеч в имота на Sun City Residence на "Галата" – дейностите са законни и под постоянен контрол на институциите
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Защитата на Коцев с нови искания
22:54 / 09.10.2025
Временният кмет на Варна с апел волейболната федерация да преразг...
17:55 / 09.10.2025
Стабилно е състоянието на пострадалата на състезанието във Варна
16:06 / 09.10.2025
Звезди от "Ахат" с концерт за празника на варненския район "Младо...
16:18 / 09.10.2025
Служител на "Обреди" - Варна сви от касата близо 10 бона, оставен...
15:34 / 09.10.2025
Ръководството на Варна проведе важна среща с най-голямата и влият...
16:19 / 09.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.