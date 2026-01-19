Решават бъдещето на Аспаруховия мост
Форумът ще събере представители на местната и централната власт, общински съветници, проектанти, инженери и експерти в областта на транспорта, инфраструктурата и градското планиране. Покани за участие са отправени към всички заинтересовани страни, сред които ВМС, Пристанище "Варна“, ДП "Пристанищна инфраструктура“, ОД на МВР – КАТ, ТАСРУД, представители на велосипедни и граждански организации, както и институции с пряко отношение към експлоатацията на Аспаруховия мост.
На събитието ще бъде представен проектът на финалния доклад на работната група, който обобщава направените до момента анализи и експертни оценки за състоянието на Аспаруховия мост и предлага пътна карта с конкретни следващи стъпки. Целта на дискусията е да се получи обратна връзка от възможно най-широк кръг ангажирани институции, експерти, граждани.
Участниците ще обсъдят необходимостта от цялостно обследване и стратегическо планиране на основния ремонт, както и възможните алтернативи за преминаване на канала по време на строителните дейности. Внимание ще бъде отделено и на внедряването на интелигентни системи за управление и контрол на трафика, които да повишат безопасността и ефективността на движението, съобщиха от пресцентъра на Общинския съвет.
