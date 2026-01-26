Днес ще стане ясно дали учениците във Варна и областта се връщат от утре в клас. Както ви съобщихме предната седмица, във връзка с въведените противоепидемични мерки, от 20 януари до днес (26 януари 2026 г.) включително те са в онлайн форма на обучение.Днес на заседание на щаба при Регионалната здравна инспекция във Варна, ще бъде решено и за премахването или оставянето на другите мерки, въведени предната седмица заради високия брой болни.Тогава освен онлайн обучанието, бе гласувано и преустановяване провеждането в присъствена среда на всички групови и извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи и центрове за личностно развитие, преустановяване на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни на територията на Област Варна и др.Припомняме, че за периода 12.01.2026 г. – 18.01.2026 г. общата заболяемост е с регистрирана епидемична стойност от 230.91 на 10 000 население. По възрастови групи бе регистрирано повишаване на заболяемостта в малките групи от 0 – 4 г. и 5 – 14 г.