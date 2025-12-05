Сподели close
Апелативен съд – Варна образува дело по жалба от защитата на Благомир Коцев. Искането е за преразглеждане на размера на паричната гаранция, определена от Окръжен съд – Варна, за постановяване на подписка или за отмяна на мярката за неотклонение.

В случаите, когато се обжалва/протестира определение по висящо пред Окръжния съд дело от общ характер, Апелативният разглежда производството и се произнася по него в закрито заседание – без участието и непосредственото изслушване на страните. Срокът за решаване на делото е 7-дневен. Наказателно-процесуалният кодекс урежда този ред в Глава двадесет и втора (чл. 341-345).

Съдията-докладчик по въззивното частно наказателно дело с предмет "мярка за неотклонение в съдебното производство" беше определен чрез използване на системата за случайно разпределение на делата. Изборът бе направен измежду всички девет съдии от Наказателното отделение на Апелативен съд – Варна. Вътрешните правила за случайно разпределение са публикувани на интернет сайта на институцията: https://varn