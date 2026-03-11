Решават за заплатите на служителите в Градски транпорт-Варна
Предложението за актуализиране на Икономическата рамка се очаква да бъде внесено за разглеждане на предстоящото заседание на местния парламент, което ще се проведе на 26 март 2026 г. Ако бъде подкрепено от общинските съветници, увеличението на заплатите ще стане факт скоро след това.
Председателят на Общински съвет – Варна Христо Димитров заяви, че застава зад исканията на служителите и подчерта колко важна е тяхната работа за нормалното функциониране на обществения транспорт.
"Шофьорите и служителите имат нужда от достойно заплащане. Това увеличение ще бъде малка помощ и знак, че усилията им се ценят“, посочи Димитров.
По думите му мярката е необходима за стабилността на градския транспорт. "С нея се надявам да успеем задържим настоящите кадри, но и да привлечем нови, за да може системата да функционира ефективно в дългосрочен план“, каза още председателят на Общинския съвет.
