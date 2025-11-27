Хартиеният билет във Варна ще струва 1 евро от 1 януари 2026 г., след като Общинският съвет прие актуализацията на тарифите за пътуване в обществения транспорт във връзка с преминаването към еврото. Новата цена заменя сегашните 2 лева (1,02 евро) и цели да въведе точни стойности при разплащанията. Билетът за 90 минути ще бъде 1,30 евро, а целодневният – 2 евро. Глобата за нередовен пътник ще струва 20 евро при сегашните 40 лева.Промяната обхваща хартиените билети и пластиките, но не засяга електронните превозни документи. Така електронният билет за един час, купен през мобилното приложение, остава 0,51 евро. Новата пластика за издаване на карта ще струва 1 евро, а дубликат на преференциална карта – 3,50 евро.Корекция има и в цените на абонаментните карти след превалутирането. Картата за една линия ще бъде 18 евро на месец, 46 евро за три месеца и 92 евро за шестмесечен период. Картата за всички линии ще струва 25,50 евро месечно, 69 евро за 90 дни и 266 евро за година. За пътуващите до селата в общината месечната карта ще бъде 20,50 евро.