Решено: Ето колко ще струва билетът за градски транспорт във Варна от 1 януари
Промяната обхваща хартиените билети и пластиките, но не засяга електронните превозни документи. Така електронният билет за един час, купен през мобилното приложение, остава 0,51 евро. Новата пластика за издаване на карта ще струва 1 евро, а дубликат на преференциална карта – 3,50 евро.
Корекция има и в цените на абонаментните карти след превалутирането. Картата за една линия ще бъде 18 евро на месец, 46 евро за три месеца и 92 евро за шестмесечен период. Картата за всички линии ще струва 25,50 евро месечно, 69 евро за 90 дни и 266 евро за година. За пътуващите до селата в общината месечната карта ще бъде 20,50 евро.
