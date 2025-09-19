ЗАРЕЖДАНЕ...
Решено! Ето на коя дата "Зелената зона" във Варна ще започне да работи
©
От днес започва приемането на документи на граждани и фирми в обхвата на зоната, допълни директорът на Общинското предприятие "Общински паркинги и синя зона" Добромир Арнаудов. Заявления за локално платено паркиране се приемат онлайн, както и на място в два пункта.
На сайта на предприятието - varnaparking.bg, е обособен портал за абонаменти (в горния десен ъгъл на страницата). При онлайн подаването не е необходим електронен подпис и лична карта. Прилагат се сканирани (или на снимка) нотариален акт и голям талон на автомобил (или малък талон - двустранно).
Документи се приемат и в двата центъра за административно обслужване – на ул. "Александър Рачински" 29 и в новооткрития офис в Двореца на културата и спорта. Работното време на офисите е от 8:30 до 17:30 ч. в делнични дни.
"Зелената зона" ще работи в делнични дни от 9:00 до 19:00 ч., като максималният престой ще бъде до 5 часа без прекъсване. Таксата за кратковременно паркиране е 1 лв. на час чрез SMS или мобилното приложение. С Mpark има възможност за заплащане на 30 минути престой - 0,50 лв. или 16 лв. за целия ден. За живущите абонаментът е 5 лв. на месец за първи автомобил или 55 лв. за година (110 лв. за втори), за търговците – 100 лв. месечно, а за служебен абонамент – 250 лв. месечно.
Заместник-кметът Илия Коев отбеляза, че през двата месеца до 20 ноември гражданите няма да бъдат таксувани и санкционирани, но инспекторите ще осъществяват засилен мониторинг за неправилно паркирани автомобили. През това време ще се извърши и рехабилитация на уличната мрежа в обхвата на зоната, ще се възстанови маркировката, която е в гаранция, както и знаците, обясни Тихомир Тимов, директор на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" в Община Варна.
Общият брой на паркоместата в зоната е малко над 10 200, като са обособени 580 места за хора с увреждания. Проектът предвижда и изграждане на зарядни станции за електромобили, планирани за 2026 г., каза още Арнаудов. Той напомни, че електромобилите паркират безплатно както в "Синя", така и в "Зелена зона".
Обособената "Зелена зона" включва 7 подзони между бул. "Васил Левски" и "Синя зона" със следните граници:
Подзона 1: Между бул. "Сливница", бул. "Цар Освободител", ул. "Отец Паисий" и ул. "Девня".
Подзона 2: Между бул. "Владислав Варненчик", бул. "Цар Освободител" и ул. "Г. Бенковски".
Подзона 3: Районът около ж.к. "Чайка" – между бул. "8-ми Приморски полк", бул. "Левски" и Морската градина.
Подзона 4: Районът около Окръжна болница – между бул. "Цар Освободител", бул. "Левски" и ул. "Прилеп".
Подзона 5: Между бул. "Христо Ботев", бул. "Сливница" и бул. "Левски".
Подзона 6: Районът около "Лятно кино Тракия" и "Кайсиева градина" – до границата на бул. "Левски".
Подзона 7: Жилищните зони около ул. "Струга", "Кракра" и прилежащите междублокови пространства.
За улеснение на гражданите едновременно със старта на "Зелена зона" ще бъде въведена и нова функция в мобилното приложение Mpark – онлайн заплащане за "разскобване". По данни на предприятието ежедневно в "Синя зона" се поставят между 180 и 200 скоби, а новата услуга ще позволи бързо и удобно освобождаване на автомобилите, допълни Арнаудов.
Проектът за реализирането на "Зелената зона" е на стойност до 12,2 млн. лв. с ДДС и се финансира чрез заем от "Регионален фонд за градско развитие" и "Банка ДСК" и е наследен от предходното управление. Финансовите средства за изпълнението му са усвоени още преди няколко години, обясни още Тимов.
Още по темата
/
Експеримент на Varna24.bg: Варненец от "Синя зона" провери бъдещата "Зелена зона" в кв. "Чайка"
26.06
Още от категорията
/
Обявиха дата кога можем да предадем събраните капачки, стотинки и парични дарения в град Варна
10:09
Варненци: Книгите са стотици, човекът е починал и майсторите продължават да оставят до контейнера и в него
08:51
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
В знак на подкрепа към Коцев и Барбутов: Граждани на протест пред...
20:28 / 18.09.2025
Пореден протест срещу задържането на кмета Коцев във Варна
20:27 / 17.09.2025
Цигани са нападнали таксиметров шофьор във Варна! Били са неадекв...
21:31 / 16.09.2025
От "Фрапорт" отговориха за готвения протест от служители на летищ...
14:47 / 16.09.2025
Варненска болница стана пионер при новите технологии за лечение н...
16:15 / 16.09.2025
Заметресение край Сливен
09:45 / 15.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.