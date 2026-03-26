Решено: Служителите на "Градски транспорт" във Варна ще получат увеличение
©
За ръста на заплатите в дружеството с 5% са необходими около 1 млн. евро. Едва 350 хил. евро от средствата са осигурени от държавата, въпреки че първоначално бе поет ангажимент за пълното финансиране. Останалите 650 хил. евро ще бъдат покрити от местната хазна по предложение на Общинския съвет, бе изтъкнато в зала "Пленарна".
Транспортната задача на "Градски транспорт" за периода януари – декември е в размер на 11,3 млн. км. Възнаграждението за километър маршрутен пробег е 0.3249 евро без ДДС, което формира обща стойност от 3,671 млн. евро. С включен ДДС средствата достигат 4,405 млн. евро.
Съветниците дадоха също съгласието си при необходимост и в зависимост от държавния и общинския бюджет, които все още не са приети, да може да бъде внесено предложение за актуализация на Икономическата рамка.
На днешното заседание бяха одобрени средства за поддръжката на републиканските пътища на територията на община Варна, които са освободени от винетни такси. Става въпрос за седем пътни участъка, част от националната пътна мрежа, за които не се изискват винетки. Въпреки това всяка година Община Варна превежда средства към Агенция "Пътна инфраструктура", за да се покриват разходите по тяхната поддръжка. През 2026 г. тези дейности ще струват на общинския бюджет малко над 222 хил. евро.
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.