Учениците във Варненска област се връщат от утре (27 януари) в клас. Това бе решено на заседание на комисията по грип и остри респираторни заболявания в морската столица.Причината е спада на заболяемостта. Тя е вече 180 души на 10 000, като предната седмица бе 230, а по-предната, когато бяха обявени противоепидемичните мерки, бе 239.Премахват се всички ограничения, с изключение на задължителните маски в здравните заведения.Към момента сред възрастовите групи, най-висока е бройката на болните при малките деца.