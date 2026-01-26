Сподели close
Учениците във Варненска област се връщат от утре (27 януари) в клас. Това бе решено на заседание на комисията по грип и остри респираторни заболявания в морската столица.

Причината е спада на заболяемостта. Тя е вече 180 души на 10 000, като предната седмица бе 230, а по-предната, когато бяха обявени противоепидемичните мерки, бе 239.

Премахват се всички ограничения, с изключение на задължителните маски в здравните заведения.

Към момента сред възрастовите групи, най-висока е бройката на болните при малките деца.