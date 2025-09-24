един проблем, за който Varna24.bg информира вчера. Става въпрос за най-абсурдната пешеходна пътека в града, която се намира на улица "Флора" на метри от кръстовището й с ул. "Петко Стайнов".
"Саморасляците са премахнати. Сега поне може да се пресече нормално, без човек да се озове в тръните", посочват наши читатели, които благодарят на администрацията на район "Младост", които са се задействали и явно са в дъното за премахването на буйната растителност.
"Сега остава и да се продължи проекта за тротоара", коментират още нашите читатели.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.