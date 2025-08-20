ЗАРЕЖДАНЕ...
Решиха ще бъде ли изместен дневният център "Ривиера" от Морската градина на Варна?
Сдружението ползва и досега имота за предоставяне на социални услуги в общността чрез "Дневен център за пълнолетни лица с умствени увреждания“ - държавно делегирана дейност, с капацитет от 35 лица. Центърът предоставя лицензирани социални услуги като "Дневна грижа“, "Информиране и консултиране, "Терапия и рехабилитация“, "Обучение в придобиване на умения“, "Застъпничество и посредничество“, "Подготовка и придобиване на трудови умения“, "Общностна работа“, съгласно Закона за социалните услуги.
Съгласно устава на сдружението, същото има за цел осъществяването на мероприятия и дейности по превенция, рехабилитация, социална интеграция и защита на човешките и гражданските права на лицата с умствени затруднения за равнопоставеното им участие в гражданското общество. Ползвателят няма право да използва имота за извършване на икономическа дейност. Областният управител на област Варна трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условието, при което се предоставя.
