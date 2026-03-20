Решиха за увеличението на заплатите в Градски транспорт-Варна
Темата за възнагражденията стана актуална в началото на март, след като шофьори от градския транспорт излязоха на протест с искане за 5% увеличение. В отговор Министерският съвет взе решение да подкрепи сектора, като отпусне целева субсидия. Държавното финансиране е в размер на фиксирани 350 хил. евро и не е недостатъчно, за да покрие 5-ния ръст. За постигането му са необходими около 1 млн. евро. Затова недостигът от около 650 хил. евро ще бъде компенсиран със средства от общинския бюджет, беше изтъкнато в зала "Пленарна“.
Съветниците одобриха Икономическата рамка за дейността на обществения превозвач за 2026 г. Транспортната задача за периода януари – декември е в размер на 11,3 млн. км. Възнаграждението за километър маршрутен пробег е 0.3249 евро без ДДС, което формира обща стойност от 3,671 млн. евро. С включен ДДС средствата достигат 4,405 млн. евро.
Членовете на комисията дадоха също съгласието си при необходимост и в зависимост от държавния и общинския бюджет, които все още не са приети, да може да бъде внесено предложение за актуализация на Икономическата рамка.
Комисията одобри също отпускането на средства за поддръжката на републиканските пътища в границите на община Варна, които са освободени от винетна такса. Става дума за седем пътни участъка, които попадат в обхвата на националната пътна мрежа, но са освободени от винетки. Въпреки това всяка година общинската администрация превежда средства на Агенция "Пътна инфраструктура“, за да бъдат покрити разходите по тяхното поддържане. През 2026 г. тези дейности ще струват на местната хазна малко над 222 хил. евро.
