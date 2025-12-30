Сподели close
Красива старинна къща във Варна се реставрира. Тя се намира в центъра на града – на ул. "Стефан Караджа“ №20. От години тя се рушеше и бе необитаема.

Сега е с нов покрив и прясно освежена фасада.

Сградата е част от красив архитектурен ансамбъл. "Стефан Караджа“ е една от улиците във Варна с красиви постройки от края на 19. и началото на 20. век.