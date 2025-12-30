Реставрират красива старинна къща във Варна
©
Сега е с нов покрив и прясно освежена фасада.
Сградата е част от красив архитектурен ансамбъл. "Стефан Караджа“ е една от улиците във Варна с красиви постройки от края на 19. и началото на 20. век.
Още от категорията
/
Катедралата стана галерия: Откриха първата филателна изложба на християнска тематика във Варна
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
АПИ: Ограничения по АМ "Хемус" в района на Варна
18:10 / 29.12.2025
Студ на Нова година във Варна, после тотален обрат
19:50 / 28.12.2025
Жълт код за силен вятър във Варна в понеделник
15:42 / 28.12.2025
Магьосник от Варна, предизвикал фурор в социалните мрежи, организ...
09:11 / 28.12.2025
Бурен вятър ни очаква днес, издаден е жълт код за област Варна
08:48 / 28.12.2025
Предупреждение за силен вятър утре във Варна
17:31 / 27.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.