От Ретро Музея във Варна отдават почит към паметта на своя собственик Цветан Атанасов.Публикуваме цялото изявление на Ретро Музей:Скъпи приятели, поклонението на нашия скъп собственик ще се състои на 22.02.2026, в 15:00 в РЕТРО МУЗЕЙ, там където той даде душата, сърцето и живота си! Близките благодарим предварително на всички, които ще споделят болката ни и ще го изпратят в последния му земен път.Бихме искали да обясним причината за забавянето на поклонението.Наложи се да изчакаме необходимите документи от Германия, които са задължителни по закон при настъпила смърт и последващо транспортиране. Процедурите се оказаха по-бавни от очакваното и въпреки всички усилия от наша страна, трябваше да изчакаме официалното им издаване и получаване, за да можем да организираме достойно изпращане, което той заслужава!