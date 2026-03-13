Значително намаление на търсенето за оферти за почивки в дните около Великден спрямо 2025 година, отчитат от бизнеса. Това коментира съпредседателят на Варненската туристическа камара проф. Стоян Маринов на туристически форум в морската столица пред БТА. Трудно да се каже какъв е спадът в сравнение миналата година, но хотели декларират, че са 50 процента по-зле от 2025 година, обясни Маринов. Според него може би основната причина за това е, че празникът е доста по-рано - 10-13 април. Повечето от хотелиерите са обявили атрактивни цени, даже могат да се намерят намаления към момента 25-35 процента, а има по-малко от месец до Великден, посочи Маринов.Той коментира още, че е слабо търсенето от румънския пазар, защото и те са в криза. По тази причина някои от хотелиерите, които миналата година работиха, даже в момента, поради ниска заетост се чудят дали да отворят, каза проф. Маринов. Маринов обясни, че за Великден търсенето по Черноморието от българските туристи е доста ограничено. По думите му те предпочитат, особено в този ранен период, повече СПА курортите - Велинград, Павел баня, Сандански, село Баня и, разбира се, близките съседни страни - Турция, Сърбия. И поради тази причина нещата не изглеждат никак оптимистично за този Великден, смята той. Някои от хотелите не са и обявявали оферти, защото трябва да отворят за 2-3 дни, а след това пак да затворят, тъй като сезонът започва в края на май.