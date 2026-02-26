Талантливата варненска авторка, актриса и режисьор Ива Панева от години пише, поставя и играе в своите собствени спектакли, превръщайки сцената в пространство за лична позиция, въображение и духовно послание. Родена във Варна и живяла на няколко континента, тя носи в себе си богат културен опит, който естествено се вплита в нейния артистичен свят.Още през 1999 г., с издаването на едноименната си книга, Панева формулира ясна позиция по теми, които днес звучат по-актуално от всякога – необходимостта да се предпазим от прекомерната зависимост от интернет "зомбирането“ и от вредните химикали в храните. Именно тогава се ражда и космическият свят на Джуджи, което е години преди темата за активното изследване и колонизиране на Космоса да се превърне в глобален тренд.Създаденият през 2013 г. детски хитов спектакъл "Джуджи в Космоса“, част от проекта "Космическата приказка“, съчетава въображение, екологично послание и силен образователен елемент. В представлението децата не само следват приключенията на Джуджи, но и се запознават с планетите от Слънчевата система, техните особености и мястото на Земята сред тях. Така спектакълът умело обединява изкуство и знание, превръщайки сцената в интерактивен космически урок по любознателност и отговорност.Още в края на 90-те години Ива Панева пише за космически пътешествия и обиколки по различни планети – в момент, когато подобни идеи звучат повече като поезия и фантазия, отколкото като реална технологична перспектива. Днес, когато изследването на Космоса е част от амбициите на глобални проекти и предприемачи като Илон Мъск, нейната ранна визия звучи почти пророчески.В подготовката на новите представления Ива Панева инвестира и в сценичната визия, като избира дизайнерски арт облекла, създадени от художничката Борислава Горанова. Тези костюми не са просто сценично решение, а органична част от философията на спектаклите – изкуство, което обединява слово, движение, визия и мисия.Паралелно с детския спектакъл, Ива Панева подготвя и нова премиера за възрастни "L’oiseau / Птицата“. В този проект тя ще сподели своето глобалистично светосещане и личен път през различни държави и култури, превърнали се в духовен и творчески материал. Спектакълът обещава да бъде интимен, философски и дълбоко човешки разказ за свободата, принадлежността и избора да живееш осъзнато.След години живот извън България, Ива Панева избира Варна за премиерна сцена на своите нови спектакли. Като символично завръщане към корена, към морския град, който остава нейна отправна точка и творчески пристан.