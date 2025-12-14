Сподели close
Гигантска есетра с дължина 2,40 м и тегло между 140 и 150 кг  е била уловена от рибари на 10 морски мили източно от Бяла. Величествената есетра хваната 

във водите на Черно море е била върната жива, увериха от Фондация "За нашето море".

Според тяхна оценка есетрата е на възраст около 20 години. Рибата е уловена от екипажа на ПМ 085 "Свети Никола“. Това са Станимир Луков и Емануил Луков.