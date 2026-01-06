Сподели close
Ритуал на 1108 години бе извършен във Варна. Това е освещаване на бойните знамена за Богоявление.

За първи у нас ритуал за Богоявление, свързан с освещаване на бойните знамена, е извършен по заповед на цар Симеон Велики на 20 август 917 г. преди решителната битка при река Ахелой.

По-късно ритуал по освещаване на бойните знамена започва да се провежда на днешния празник Богоявление. Съхранен във вековете на турско робство, той е възроден със заповед на княз Александър Батенберг.  Прекъснат е отново през 1946 г. и възстановен през 1993 г. в настоящия си вид.

Днес, по повод големия християнски празник Йордановден, той бе извършен от варненския и великопреславски митрополит Йоан. На площада пред катедралния храм "Св. Успение Богородично“ бяха строени представителни роти от варненския гарнизон, чийто знамена бяха осветени от владиката.

Преди това той служи в храма. Стотици миряни изпълниха Катедралата за Богоявление. За празника дойдоха и кмета Благомир Коцев, областния управител, председателя на Общинския съвет, районни кметове, районния мюфтия, депутати, общински съветници и други официални лица.

Строят за празника бе приет от командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.