Ритуал на повече от 1100 години бе извършен във Варна
За първи у нас ритуал за Богоявление, свързан с освещаване на бойните знамена, е извършен по заповед на цар Симеон Велики на 20 август 917 г. преди решителната битка при река Ахелой.
По-късно ритуал по освещаване на бойните знамена започва да се провежда на днешния празник Богоявление. Съхранен във вековете на турско робство, той е възроден със заповед на княз Александър Батенберг. Прекъснат е отново през 1946 г. и възстановен през 1993 г. в настоящия си вид.
Днес, по повод големия християнски празник Йордановден, той бе извършен от варненския и великопреславски митрополит Йоан. На площада пред катедралния храм "Св. Успение Богородично“ бяха строени представителни роти от варненския гарнизон, чийто знамена бяха осветени от владиката.
Преди това той служи в храма. Стотици миряни изпълниха Катедралата за Богоявление. За празника дойдоха и кмета Благомир Коцев, областния управител, председателя на Общинския съвет, районни кметове, районния мюфтия, депутати, общински съветници и други официални лица.
Строят за празника бе приет от командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.
