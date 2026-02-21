Спешен апел за помощ!Търсят се кръводарители за Красимира Керанова Илиева в Кръвен център град Варна! Родилката е в град Добрич, но носят кръв от Варна. Жената е в критично състояние!Контакт за връзка със семейството: Костадин Йорданов – 0893 991 990