Родилка в критично състояние! Спешно се търсят кръводарители
Търсят се кръводарители за Красимира Керанова Илиева в Кръвен център град Варна! Родилката е в град Добрич, но носят кръв от Варна. Жената е в критично състояние!
Контакт за връзка със семейството: Костадин Йорданов – 0893 991 990
