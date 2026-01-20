За наприятна ситуация в детска градина във Варна, сигнализираха родители, чиито деца я посещават. Става въпрос за ДГ "Детско градче“ в "Младост".Искам да ви сигнализирам за абсурдна ситуация в ДГ “Детско градче". От дни децата ни не посещават градина, защото парното не работи, а алтернативно отопление няма.Въпреки сериозността на ситуацията, директорът на детското заведение, г-жа Албена Василева, не е осигурила алтернативни методи за отопление и не предоставя никаква официална информация за сроковете за отстраняване на проблема и адекватно решение. Единственото "решение", предложено на родителите, е да държим децата си у дома за неопределено време. Това е недопустимо в 21 век, при наличие на колкова алтернативи! Това поставя в безизходица работещите родители и прекъсва подготвителния процес на децата,които са в 4-та група, за първи клас. В неделя вечер се пускат съобщения по групи от персонала в градината, че за понеделник има вариант за приемане на децата. В понеделник сутрин се изпраща съобщение,което гласи "Много е студено в помещението, вие си решете". Какво да реши един родител,поставен в такава ситуация половин час преди работа?Родителите сме принудени да вземаме отпуски или да оставяме децата на близки, докато ръководството на градината просто мълчи.Молим за вашето съдействие, за да разберем защо една общинска детска градина няма план за действие при авария и защо няма прозрачност в управлението!научи, че за проблема с детска градина "Детско градче“ е алармирана и Община Варна, като причина за проблема е възникнала авария на топлоподаването. Към момента не е ясно кога тя ще бъде отстранена. На родителите е предложена възможност за временно преместване на една група в близката детска градина "Синчец“. Те били своевременно уведомени, но след проведено допитване не е постъпило желание за това.Предродители потвърдиха, че действително това е било предложено, но обясниха, че става въпрос за 30 от всичките близо 200 деца. Как ще бъдат отсети, питат те.По наша информация аварията на топлоподаването е възникнала предния четвъртък.Детска градина "Детско градче“ е с капацитет за 9 групи. От възникването на аварията до момента "Веолия енерджи“ са монтирали котел, работещ на пелети, който осигурява подгряване и не допуска изстиване на помещенията. Поръчан е и по-голям, който предстои да бъде монтиран, като по този начин да бъдат създадени условия за нормално функциониране на още една група.