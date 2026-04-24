Родители на деца от ДГ №44 "Валентина Терешкова" се свързаха с медията ни във връзка със сериозен проблем. В писмо до Varna24.bg разказаха, че вече трета година децата са лишени от дворно място за игра, а на учителките са налага да извеждат групите извън детската градина, което поставя в риск децата.

Публикуваме писмото без редакторски промени от страна на медията ни:

Обръщаме се към Вас като родители на деца от филиала на ДГ №44 "В. Терешкова" в кв. Аспарухово, които вече 3 години водят абсурдна битка за правото на децата си на безопасно място за игра.

Вече над 1000 дни дворът на детската градина е неизползваем строителен обект. Поради това учителите са принудени ежедневно да извеждат групите от малки деца извън територията на градината, превеждайки ги по разбити и на места напълно липсващи тротоари до съмнително обезопасени обществени площадки. Това ежедневно излагане на децата на риск в градската среда е пряк резултат от институционалното бездействие.

На вчерашното заседание на ПК "Наука и образование" (23.04.2026 г.) бяхме свидетели на абсолютен административен отказ от отговорност. На въпрос кога децата ни ще имат двор, началникът на отдел "Инфраструктурни проекти" инж. Делчева отговори с вдигане на рамене и фразата: "Такива са обстоятелствата", след което напусна трибуната.

Прилагаме линк към официалния запис от заседанието (Дискусията започва от 33:10 мин.):

https://www.youtube.com/watch?v=isVrwUm-WQU

Ние отказваме да приемем, че за безопасността на децата ни "обстоятелствата са такива". Вече сме подали жалба по ЗДОИ, сезирали сме Кмета на Варна и подготвяме сигнали до всички контролни органи (Омбудсман, МОН, РЗИ, РДНСК, РУ-Варна).