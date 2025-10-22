ЗАРЕЖДАНЕ...
Родители сигнализират: Ученички са били ритани и обиждани до варненско училище
© Интернет
Varna24.bg публикува текста без редакторска намеса:
С настоящото писмо се обръщам публично към родителите на всички тийнейджъри, както и към институциите, отговорни за сигурността на децата, за да изразя дълбокото си безпокойство от инцидент, случил се на [20.10.2025] в близост до ОУ "Ангел Кънчев" – гр. Варна.
Подчертавам, че случката е извън територията на училището и след учебните часове, и целта ми не е по никакъв начин да злепоставям училището, неговия персонал или ръководството.
Според получената информация от дирекцията на училището, двама ученици (от 5-ти и 7-ми клас) са проявили физическа агресия и унижение спрямо две ученички от 6-ти клас.
Децата са били ритани, обиждани и лишавани от личните си вещи, докато са чакали времето за спортната си тренировка.
Случаят е бил прекратен благодарение на намесата на случайна гражданка, за което Родителския колектив изказва своята благодарност.
Подобни прояви на насилие между непълнолетни са симптом на тревожна тенденция в обществото ни. След последните трагични събития с фатален край в София, страхът и болката на родителите са напълно разбираеми.
Никой не иска да чуе подобна новина за своето дете.
Семействата на пострадалите деца и родители настояваме за:
Пълна проверка и реакция от компетентните институции (МВР, училището, общината);
Психологическа подкрепа и превантивни мерки за всички участници;
По-строга и навременна намеса при случаи на агресия сред непълнолетни;
Насърчаване на родителска отговорност и диалог между семействата и училищата.
По строги мерки при или пълна забрана за продажба на енергийни напитки и тютюневи изделия и електрони цигари (Vipe, IQos i др.) в близост до учебни заведения. Строг контрол от контролните органи и солени глоби при неспазване на разпоредбите за продажба.
Постоянно полицейско присъствие около района, в който се разиграва инцидента
Строги санкции на нарушителите и на техните родители ( съдебен процес, разследване, Видео наблюдение около училища, университети и детски градини
Вярвам, че училището ще продължи да съдейства за изясняване на случая и че институциите ще предприемат адекватни действия за защита на децата ни.
Настоявам този сигнал да бъде разгледан с необходимата сериозност, защото всяка закъсняла реакция може да има тежки последици.
С уважение,
[Родителски колектив]
Родител на ученичка от VI клас, ОУ "Ангел Кънчев" – гр. Варна
Сигнал е пуснат също до Дирекция на МВР – Варна (РДВР), Кметство "Приморски" на гр. Варна, Община Варна и Регионално управление на образованието – Варна.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
09:45 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.