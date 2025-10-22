Сподели close
Родители алармират за насилие над деца във варненско училище. За ситуацията разказва Михаил Георгиев, баща на едно от децата, който се свърза с Varna24.bg. По думите му две ученички в 6-клас са били ритани от момчета в същото училище преди дни.

Varna24.bg публикува текста без редакторска намеса:

С настоящото писмо се обръщам публично към родителите на всички тийнейджъри, както и към институциите, отговорни за сигурността на децата, за да изразя дълбокото си безпокойство от инцидент, случил се на [20.10.2025] в близост до ОУ "Ангел Кънчев" – гр. Варна.

Подчертавам, че случката е извън територията на училището и след учебните часове, и целта ми не е по никакъв начин да злепоставям училището, неговия персонал или ръководството.

Според получената информация от дирекцията на училището, двама ученици (от 5-ти и 7-ми клас) са проявили физическа агресия и унижение спрямо две ученички от 6-ти клас.

Децата са били ритани, обиждани и лишавани от личните си вещи, докато са чакали времето за спортната си тренировка.

Случаят е бил прекратен благодарение на намесата на случайна гражданка, за което Родителския колектив изказва своята благодарност.

Подобни прояви на насилие между непълнолетни са симптом на тревожна тенденция в обществото ни. След последните трагични събития с фатален край в София, страхът и болката на родителите са напълно разбираеми.

Никой не иска да чуе подобна новина за своето дете.

Семействата на пострадалите деца и родители настояваме за:

Пълна проверка и реакция от компетентните институции (МВР, училището, общината);

Психологическа подкрепа и превантивни мерки за всички участници;

По-строга и навременна намеса при случаи на агресия сред непълнолетни;

Насърчаване на родителска отговорност и диалог между семействата и училищата.

По строги мерки при или пълна забрана за продажба на енергийни напитки и тютюневи изделия и електрони цигари (Vipe, IQos i др.) в близост до учебни заведения. Строг контрол от контролните органи и солени глоби при неспазване на разпоредбите за продажба.

Постоянно полицейско присъствие около района, в който се разиграва инцидента

Строги санкции на нарушителите и на техните родители ( съдебен процес, разследване, Видео наблюдение около училища, университети и детски градини

Вярвам, че училището ще продължи да съдейства за изясняване на случая и че институциите ще предприемат адекватни действия за защита на децата ни.

Настоявам този сигнал да бъде разгледан с необходимата сериозност, защото всяка закъсняла реакция може да има тежки последици.

С уважение,

[Родителски колектив]

Родител на ученичка от VI клас, ОУ "Ангел Кънчев" – гр. Варна

Сигнал е пуснат също до Дирекция на МВР – Варна (РДВР), Кметство "Приморски" на гр. Варна, Община Варна и Регионално управление на образованието – Варна.