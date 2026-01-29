Общинският съветник Мартин Димитров напуска групата на "Продължаваме промяната - Демократична България", за да се присъедини към "Български гласъ".Това стана ясно в началото на сесията на Общинския съвет във Варна.Председателят на ОбС-Варна Христо Димитров уточни, че заявлението на Димитров влиза в сила от днес, 29 януари.