Общинският съветник Мартин Димитров напуска групата на "Продължаваме промяната - Демократична България", за да се присъедини към "Български гласъ".

Това стана ясно в началото на сесията на Общинския съвет във Варна. 

Председателят на ОбС-Варна Христо Димитров уточни, че заявлението на Димитров влиза в сила от днес, 29 януари.