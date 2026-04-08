По време на кампанията "Купи и дари", организирана от Ротаракт клуб Варна и подкрепена от Каритас България и Интеракт клуб Варна, бяха събрани 833 кг. хранителни продукти, в т.ч. ориз, боб, леща, грах, олио, захар, сол, консерви и др.

Инициативата се проведе в дните между 3-ти и 5-ти април.

Събраните хранителни продукти са дарени на Комплекс за социални услуги за бездомни лица и семейства в град Варна.

Членовете на Ротаракт клуб Варна изказват специални благодарности към обитателите на защитеното жилище на Каритас във Варна, които се включиха като доброволци в осъществяването на кампанията "Купи и дари".

Организаторите изразяват благодарност и към всички, които харесаха кампанията "Купи и дари" и я подкрепиха.

Ротаракт е младежка организация, чиято цел е организирането и провеждането на хуманитарно насочени инициативи в полза на обществото. Ако проявявате интерес към дейността на Ротаракт клуб Варна, може да се свържете с тях, чрез официалните им профили в социалните мрежи.