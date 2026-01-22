Инцидент е станал снощи на закрит паркинг на голям хранителен магазин във Варна, става ясно от публикации в социалните мрежи.Според видеа на очевидци е рухнала част от таванската конструкция на Кауфланд, в района на ЖП гара Варна. Отломките са се срутили върху паркиран автомобил.