Рухна подпорна стена край Римските терми във Варна
За това сигнализира директорът на Регионалния исторически музей във Варна Игор Лазаренко, съобщи БНР.
По думите му проблемът датира от октомври миналата година, когато вследствие на обилни валежи част от подпорната стена се е срутила. Лазаренко посочи, че е важно да се подчертае, че засегнатият участък не е част от самия археологически паметник, който към момента не показва признаци на конструктивни увреждания.
В момента мястото представлява опасно свлачище. Част от тротоара е пропаднала и се е образувала кухина, която създава опасност за пешеходците, обясни той. Районът е сред най-предпочитаните за наблюдение на термите както през деня, така и вечер, когато обектът е осветен и привлича много посетители, подчерта Лазаренко.
Според директора на музея, рискът не се изчерпва само с тротоара. Ако пропадането продължи, има вероятност да бъде засегната и самата улица, тъй като в основата й се намират неразкрити структури от античния комплекс, предупреди той.
Допълнителен фактор за нестабилността е начинът, по който е изградена подпорната стена. Тя е от дялани камъни без спойка, което я прави по-уязвима при силни валежи, обясни още Лазаренко.
Заместник-кметът на Варна Димитър Кирчев каза, че в кратки срокове ще бъдат предприети конкретни действия.
По думите му пропадането е настъпило преди около три-четири месеца, а срутването попада в обхвата на археологическия обект, но от друга страна до него преминава общински път.
Не трябва да си прехвърляме отговорността, важното е да се предприемат действия и мястото да бъде укрепено, подчерта той.
Заместник-кметът уточни, че по засегнатата улица няма много движение, тъй като тя е почти затворена и обслужва едва няколко жилищни имота.
Кирчев обясни, че пред местната администрация остава задачата да се разбере каква е причината за срутването.
Ще се изяснява дали става въпрос за свлачищен процес или за евентуална авария на ВиК, която да е довела до подкопаване, обясни Кирчев.
В рамките на 10 до 12 дни ще бъде сформирана експертна група с участието на специалисти от общината и ВиК. Те ще извършат оглед на място и ще дадат становище за необходимите укрепителни дейности, каза той.
