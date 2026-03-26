Ръководството на МБАЛ "Света Анна" във Варна отговори за бъдещето на болничното заведение
Публикуваме текста без редакторски промени от страна на Varna24.bg:
Вече сме депозирали в Министерството на здравеопазването предложение за оздравителен план на МБАЛ "Света Анна – Варна“, като в режим на диалог с МЗ продължаваме да доработваме конкретни мерки, свързани с оптимизирането на структурата на лечебното заведение, включително и разкриване на нови дейности.
- Депозирали сме и документите за теглене на банков кредит, който да даде възможност за постигане на оперативна финансова стабилност до стартирането и въвеждането на мерките от оздравителния план. Налице е и оферта от банка.
Нужно е само одобрение от страна на МЗ. Очакванията ни са още на 27-и март Общото събрание на акционерите, независимо че се намираме в поредна изборна кампания с висок политически заряд, да одобри тегленето на банков заем, за да може фактически да заработим по финансовото оздравяване на МБАЛ "Света Анна – Варна“.
Конкретиката от оздравителния план ще има смисъл да се коментира публично тогава, когато е ясна волята на МЗ и окончателните му параметри.
С уважение: д-р Красимир Петров,
Изпълнителен директор на МБАЛ "Света Анна – Варна“
