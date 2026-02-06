Открито писмо изпратиха от ръководството на Окръжна болница във Варна. То е подписано от изпълнителния директор д-р Красимир Петров.Във връзка с възникналото напрежение и повишена тревожност сред гражданите на Варна заради предстоящото преустановяване на дейността на отделението по детска хирургия в МБАЛ "Света Анна – Варна“ от 01.03.2026 г, след подадените оставки от страна на лекарите, ръководството на болницата отправя покана за разговор с напускащите лекари.Тъй като през последните дни те обявяват, че проблемът, който ги е довел до решението да напуснат, е липсата на възможности за професионално развитие поради ограничения брой оперативни дни на седмична база, ръководството има готовност да гарантира на екипа възможности за отваряне на оперативния график на 3 и повече оперативни дни. Колкото до специализантите: МБАЛ "Света Анна – Варна“ е сред утвърдените бази за обучение на млади лекари, немалка част от лекарския екип има и реализира академична и научна кариера, хабилитирайки се успешно през годините в различни направления.Ако възможността за повече оперативна дейност и нормален ход на стартиралите вече специализации на младите колеги от отделението не се окажат достатъчен мотив за екипа на "Детска хирургия“ да преосмисли напускането на МБАЛ "Света Анна – Варна“, разчитаме финалното им решение да бъде в интерес на младите хора с деца в града и областта и те да продължат да работят във Варна. Освен високотехнологичната университетска болница "Света Марина“, която е и сред най-големите бази за обучение на млади лекари в страната, възможности за работа и развитие на детските хирурзи предлагат още няколко многопрофилни лечебни заведения в града.