Изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов и заместник-кметовете по архитектура и градоустройство Пламен Китипов и по инфраструктура и благоустрояване Димитър Кирчев се срещнаха в Община Варна с група живущи в кв. "Чайка“, за да чуят аргументите им против въвеждането на новата зона за платено паркиране там.Страните в срещата днес в общинския билдинг се обединиха около позицията, че в момента паркирането в квартала е затруднено и има необходимост от въвеждане на ред и санкциониране на нарушителите. Опасенията на гражданите са свързани най-вече с броя на обособените паркоместа, който според тях е значително по-малък от броя на автомобилите на живущите в района. Те изразиха и съмнения, че прилежащите паркинги и гаражи към новопостроените жилищни кооперации ще компенсират евентуален недостиг.От ръководството на общината припомниха, че опасения за липса на достатъчно места за паркиране на живущите е имало и преди въвеждането на "Синята зона“. Практиката впоследствие е показала, че проектът е дал своя положителен ефект и нарушенията при спиране и паркиране в центъра на Варна са сведени до минимум.Същият ефект се очаква и в кв. "Чайка“ – прекратяване на нерегламентираното паркиране в тревни площи, в кръстовища, пред входове на гаражи, продължителен и безконтролен престой на автомобили на живущи от други райони и др., стана ясно по време на срещата. Непрекъснато се следят данните от ОП "Общински паркинги и синя зона“ за постъпилите заявления за абонамент за зоната. Те показват, че за близо един месец от началото на кампанията са подадени около 700 молби, което е едва ¼ от капацитета на подзона 7, заключена между бул. "Осми приморски полк“, бул. "В. Левски“, бул. "Княз Борис I“ и ул. "Никола Вапцаров“. Очаква се още собствениците на гаражи и паркоместа в квартала да започнат да ги използват по предназначение и така да освободят заеманите места на паркингите между блоковете.Зам.-кметът Димитър Кирчев запозна присъстващите на срещата граждани и с проучването на възможности за увеличаване с около 10% на броя на местата в подзоната, който понастоящем е 2 800, плюс 150 за автомобили на хора с увреждания. Нови паркоместа могат да бъдат обособени в района на ул. "Александър Стамболийски“ и пазарчето в близост до бул. "Княз Борис I“.В заключение Павел Попов припомни, че настоящата администрация е била длъжна да приведе в изпълнение законосъобразно решение на Общинския съвет от 2022 г. за въвеждане на т.нар. "Зелена зона“ за платено паркиране. Проектът е на предходната администрация и за него вече е усвоен значителен публичен ресурс от над 12 млн. лв., финансиран чрез заем от "Регионален фонд за градско развитие“ и "Банка ДСК“. Този наследен заем следва да бъде погасяван и един от източниците за това са приходите от абонамент и такса за краткосрочно паркиране, подчертано беше по време на срещата.Припомняме, че от 20 ноември 2025 г. във Варна започва да функционира новата зона за платено паркиране "Зелена зона“. От тази дата потребителите ще бъдат таксувани чрез изпращане на SMS на номер 1353 или чрез мобилното приложение Mpark. Дотогава гражданите могат да подадат документите си за абонамент за локално платено паркиране онлайн на сайта на ОП "Общински паркинги и синя зона“ - varnaparking.bg или в двата центъра за административно обслужване – на ул. "Александър Рачински“ 29 и в Двореца на културата и спорта. Работното време на офисите е от 8:30 до 17:30 ч. в делнични дни.