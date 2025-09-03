От "вампирско захапване" ала Дракула се оплака румънски турист във Варна. 25-годишният жител на северната ни съседка е подал сигнал в полицията, че чрез захапване му е откраднато синджирче, а чрез употреба на сила и чантичка с документи.Инцидентът станал в събота вечерта. Последвалите издирвателни мероприятия от служители на Криминална полиция на Трето РУ довели до установяването на извършителя. Той е на 23 години от Каменар, с досие в МВР.Нападателят е задържан, част от вещите са издирени и приложени към производството. Мъжът е с повдигнато обвинение и приведен в ареста с мярка за неотклонение "задържане за 72 часа“.