Румънец се оплака от "вампирско захапване" ала Дракула във Варна
Инцидентът станал в събота вечерта. Последвалите издирвателни мероприятия от служители на Криминална полиция на Трето РУ довели до установяването на извършителя. Той е на 23 години от Каменар, с досие в МВР.
Нападателят е задържан, част от вещите са издирени и приложени към производството. Мъжът е с повдигнато обвинение и приведен в ареста с мярка за неотклонение "задържане за 72 часа“.
