В петък сутринта, в Трето РУ е получен сигнал от служител на фирма за превоз и доставка на пратки, който е заявил, че от седем микробуса на фирмата са откраднати катализаторите.МПС били паркирани в логистичен парк на компанията. Светкавичните действия на полицаите довели до задържане на двама румънски младежи, които се опитали да напуснат страната с инкриминираните вещи. Униформените открили катализаторите в багажника на лекия автомобил, с който се придвижвали извършителите.Двамата чужденци са задържани за срок до 24 часа и срещу тях е образувано досъдебно производство.