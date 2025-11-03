"Русалка" – на основна сцена във Варненската опера
©
В главните роли ще видим Илина Михайлова (Русалка), Рейналдо Дроз (Принца), Ирина Жекова (Княгинята), Деян Вачков ( Водния дух), Михаела Берова (Магьосницата), Олена Арбузова, Силвия Ангелова и Розалия Желязкова като трите нимфи. Създадена по класическата приказка за русалката, която се влюбва в принц, операта е с красива лирична музика и силно драматургично действие.
Завладяващата история е поставена в една приказно-романтична и същевременно модерна интерпретация, която умело преплита преимуществата на 3D мапинга и многофункционалната сценография на Петко Танчев, оригиналните костюми на Ася Стоименова и въздействащата хореография на Надя Димокова. След премиерното представление на "Русалка“ музиковедът Юлияна Караатанасова коментира: "Спектакъл на световно ниво. Варненската опера написа поредната златна страница в историята на българския оперен театър.“
