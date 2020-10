Русалките на Плеймейт разгорещиха Варна

© Кандидатките за титлата Playmate Of The Year 2020 изнесоха пищно шоу за варненци.



Този петък, елитен варненски клуб посрещна участничките в конкурса на Мъжката Библия. По традиция кандидатките се представят в избрани клубове в цялата страна.



Пред погледите на феновете на женския сексапил, които буквално препълваха клуба, кандидатките за короната и наследнички на Николета Лозанова, Златка Димитрова, Нора Недкова, Жанета Осипова и други знаменити носителки на титлата, изкусителните модели направих спиращо дъха шоу.



Плеиймейт изкушенията съвсем скоро ще се завърнат във Варна. Очаквайте ги на 29 октомври, когато ще прочетат "най-мръсните мръсни приказки".



Финалът на Playmate Of The Year 2020 ще се проведе през месец ноември, а до тогава можете да подкрепите фаворитката си тук: https://playmate.bg/playmate2020/