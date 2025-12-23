1055 са образуваните досъдебни производства за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества за периода 1-30 ноември 2025 г. Те са с 59 повече в сравнение с делата през октомври 2025 г., показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на този вид престъпления, както и на престъпленията, свързани с нелегална миграция и трафик на хора.През ноември т.г. са проведени 656 специализирани полицейски операции (СПО) и са задържани 1103 лица за престъпления, свързани с наркотици. Разкрити са 6 лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества. Най-много е задържаната марихуана – над 248 кг. Сериозно е заловеното количество прекурсори, иззети са и 124 електронни устройства за пушене с наличие на наркотични вещества.Сред по-характерните случаи е специализирана полицейска операция, проведена в началото на ноември 2025 г. на територията на гр. София и страната, във връзка с постъпила в ГД "Национална полиция“ информация за подготвян автомобил за трафик на наркотични вещества. В хода на операцията в автомобил в София са открити 66 полиетиленови плика със зелена тревиста маса, реагираща на марихуана, с общо тегло около 33 кг, и плик с таблетки, скрити в тайници в предното табло и под седалките на колата.На 6 ноември 2025 г. при друга СПО, проведена от служители на СДВР, е извършена проверка на складово помещение в кв. "Орландовци“, в което са открити 71 кашона и 13 вакуумирани полиетиленови плика с растителна маса (марихуана) с тегло 137 кг. Установени са две лица, съпричастни към престъпната дейност, а от автомобил са иззети 26 000 лева и 15 900 евро.По линия на противодействието на незаконната миграция в периода 1-30 ноември 2025 г. са проведени 441 специализирани операции. Задържани са 87 незаконно пребиваващи граждани на трети страни и 235 - за престъпления по чл. 279, чл. 280, чл. 281 от Наказателния кодекс (незаконно превеждане през границата на страната и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават през страната в нарушение на закона). 77 са образуваните досъдебни производства за престъпления по чл. 279, чл. 280, чл. 281 от НК.Под надзора на Софийска градска прокуратура на 23.11.2025 г. на територията на София и Перник е проведена СПО за пресичане дейността на организирана престъпна група, която се е занимавала с организиране, транспортиране и прехвърляне през държавна граница на нелегални мигранти по граничните райони със Сърбия и Румъния. Акцията е реализирана съвместно от ГДБОП, Главна дирекция "Гранична полиция“ (ГДГП), Главна дирекция "Национална полиция“ (ГДНП), СДВР и ДАНС под ръководството на СГП и с участието на представители на Европол, SELEC и румънската гранична полиция. В два апартамента в гр. София, наети от сирийски граждани, са открити над 20 лица без документи за самоличност от Сирия и Ирак, нелегално пребиваващи на територията на страната. Задържани са 10 лица на възраст от 22 до 56 години.На 30.11.2025 г. в района на ТЕЦ Видин по различно време са спрени за проверка два товарни автомобила с турски и с български регистрационен номер. В първия са открити 15 лица без документи, а във втория - 9, по техни данни - граждани на Иран, Ирак, Сирия и Турция. Шофьорите са задържани.Постановените и влезли в сила през периода 1-30 ноември 2025 г. съдебни актове за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества са 400, а за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната те са 189.