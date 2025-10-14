ЗАРЕЖДАНЕ...
Ръст на туристите през август във Варненско
©
През август 2025 г. в област Варна са функционирали 392 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 26.2 хил. стаи и 64.0 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 1.3%, а на леглата в тях - с 3.2%. Общият брой на нощувките в областта е 1 433.9 хил., или с 4.6% повече в сравнение с година по-рано.
Българските граждани са реализирали 250.0 хил. нощувки, а чуждите - 1 183.9 хил. нощувки. През август 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 82.6% от общия брой нощувки на чужди и 40.1% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.6% от нощувките на чужди и 21.2% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 3.8 и 38.7%.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 6.1% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 319.0 хиляди. От всички пренощували лица 77.3% са чужди граждани, като 83.2% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.8 нощувки.
Общата заетост на леглата в областта е 71.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 84.7%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.9 процентни пункта. Приходите от нощувки в област Варна се увеличават със 17.4% спрямо същия месец на предходната година и достигат 166.4 млн. лв., като 21.3 млн. лв. са от български граждани, а 145.1 млн. лв. - от чужди граждани.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на българските традиции и ценности
13.10
Варненци на протест срещу Зелената зона: Абсурд! Има 2800 паркоместа за общо 12 000 апартамента
13.10
Вицепремиерът Караджов: Нашата цел за пристанище Варна - повече инвестиции, товари и по-големи приходи
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на бъ...
18:32 / 13.10.2025
Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не улича...
08:28 / 13.10.2025
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Новина за жилищата във Варна, която ще разочарова доста хора
08:40 / 12.10.2025
Протест във Варна заради скандала с насилие над дете в Каблешково...
11:10 / 11.10.2025
Важно за всички, които ще пътуват по пътя Бургас – Варна!
09:06 / 11.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.