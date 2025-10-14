Най-силният летен месец във Варненска област е завършил с ръст на туристите. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания – Варна.През август 2025 г. в област Варна са функционирали 392 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 26.2 хил. стаи и 64.0 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 1.3%, а на леглата в тях - с 3.2%. Общият брой на нощувките в областта е 1 433.9 хил., или с 4.6% повече в сравнение с година по-рано.Българските граждани са реализирали 250.0 хил. нощувки, а чуждите - 1 183.9 хил. нощувки. През август 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 82.6% от общия брой нощувки на чужди и 40.1% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.6% от нощувките на чужди и 21.2% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 3.8 и 38.7%.Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 6.1% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 319.0 хиляди. От всички пренощували лица 77.3% са чужди граждани, като 83.2% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.8 нощувки.Общата заетост на леглата в областта е 71.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 84.7%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.9 процентни пункта. Приходите от нощувки в област Варна се увеличават със 17.4% спрямо същия месец на предходната година и достигат 166.4 млн. лв., като 21.3 млн. лв. са от български граждани, а 145.1 млн. лв. - от чужди граждани.