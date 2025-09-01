ЗАРЕЖДАНЕ...
С благотворителен концерт във Варна набираха средства за Бела
Концертът събра талантливи изпълнители от различни градове на страната, обединени от каузата да помогнат на момиченцето. Сред тях бяха Рая Желева от Хасково, ансамбъл "Варна“, детски танцов ансамбъл "Шарена гайда“, ансамбъл "Българи“, сестрите Гергана и Милица Тодорови от Стара Загора, както и Никол Молдуванова от Варна. С много емоция публиката аплодира и вокална група "Росна китка“ от село Радомирци, както и изпълнителката и вокален педагог Мария Хубенова – Ондра. Сред присъстващите се открояваха доста семейства с децата си. Събитието уважиха и общински съветници.
Събраните средства ще бъдат използвани за лечение и подкрепа на Белослава, като организаторите изразиха благодарност към всички дарители и участници, които се включиха в благородната инициатива.
Историята на малката Бела от Русе продължава да обединява хиляди хора вече четири години. На 12 май 2021 г. животът на семейството ѝ се променя завинаги, когато по време на игра на детска площадка напълно здравото тогава дете получава внезапен сърдечен арест. Въпреки успешната реанимация Бела изпада в кома и започва дългия и труден път към възстановяването.
На 6 август 2021 г. момиченцето е транспортирано по спешност в Истанбул, където преминава през скъпоструващо лечение и рехабилитация. Днес тя се намира във Варна и посещава ежедневно рехабилитационен център, като процедурите дават положителни резултати.
Семейството и близките ѝ вярват, че с необходимата подкрепа Бела има шанс за още по-пълноценно възстановяване и по-добро бъдеще.
Дарения могат да се правят по следните начини:
Дарителска сметка: IBAN BG85 FINV 9150 1317 5575 50 – За Белослава Бисерова Бориславова
Revolut: @bela2018
PayPal: paypal.me/LYBela2018
