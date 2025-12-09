С благотворителна инициатива набират средства за АГ болница – Варна
©
Всяко дете, което се нуждае от специфична грижа и непрекъснат мониторинг, изисква качествена апаратура за дишане и поддържане на жизнените функции.
Инициативата ще даде възможност на посетителите да научат повече за ежедневните предизвикателства, пред които са изправени работещите в структурата на СБАГАЛ – Варна.
Когато любовта и съпричастността застанат в центъра на общите усилия, те могат да променят съдби и да носят светлина там, където тя е най-нужна!
Вашето дарение е ценно за тях!
IBAN: BG47BPBI88981029287102
BIC: BPBIBGSF
Банка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Валута: BGN
СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД – Варна
Основание: Дарение за нуждите на отделение Неонатология
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.