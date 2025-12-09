До 11.12.2025 г. В Делта Планет мол - Магическото дърво, АГ болница - Варна участва, както с информационна кампания и лекции, така и с кътче, с благотворителната инициатива, насочена към отделението по Неонатология. Целта е набирането на сумата от 50 000 лева необходима за подмяна на Система за медицински газове в отделението.Всяко дете, което се нуждае от специфична грижа и непрекъснат мониторинг, изисква качествена апаратура за дишане и поддържане на жизнените функции.Инициативата ще даде възможност на посетителите да научат повече за ежедневните предизвикателства, пред които са изправени работещите в структурата на СБАГАЛ – Варна.Когато любовта и съпричастността застанат в центъра на общите усилия, те могат да променят съдби и да носят светлина там, където тя е най-нужна!Вашето дарение е ценно за тях!IBAN: BG47BPBI88981029287102BIC: BPBIBGSFБанка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДВалута: BGNСБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД – ВарнаОснование: Дарение за нуждите на отделение Неонатология