До 11.12.2025 г. В Делта Планет мол - Магическото дърво, АГ болница - Варна  участва, както с информационна кампания и лекции, така и с кътче, с благотворителната инициатива, насочена към отделението по Неонатология. Целта е набирането на сумата от 50 000 лева необходима за подмяна на Система за медицински газове в отделението.

Всяко дете, което се нуждае от специфична грижа и непрекъснат мониторинг, изисква качествена  апаратура за дишане и поддържане на жизнените функции.

Инициативата ще даде възможност на посетителите да научат повече за ежедневните предизвикателства, пред които са изправени работещите в структурата на СБАГАЛ – Варна.

Когато любовта и съпричастността застанат в центъра на общите усилия, те могат да променят съдби и да носят светлина там, където тя е най-нужна!

Вашето дарение е ценно за тях!

IBAN: BG47BPBI88981029287102

BIC: BPBIBGSF

Банка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Валута: BGN

СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД – Варна

Основание: Дарение за нуждите на отделение Неонатология