Варна беше представена като една от възможните дестинации в България за ученически пътувания и дентални услуги за граждани на Германия. Това стана по време на информационен форум във Франкфурт, което се провежда под мотото "Bulgarien – bekannt und unbekannt. Ein Traumreiseziel stellt sich vor“ ("България – позната и непозната. Една мечтана туристическа дестинация се представя.“). Пред гостите на форума бяха представи данни, че за първи път от 2018 г. България отново е сред 10-те предпочитани дестинации за туристическата 2024-2025 г., която в Германия завършва на 30 октомври 2025 г.По време на международните туристически изложения в Германия, в които Община Варна участва, представители на туристически агенции са проявили интерес към българската "Ривиера“ като предпочитана дестинация за т.н. "училищни пътувания“. Подобни ваканционни услуги са традиционни за германските училища и колежи и се организират след края на учебната година. Отбелязано бе, че в 17-те германски провинции училищните ваканции започват в различно време, като първите са от средата на м. юни и продължават 6 седмици. Най-късно новата учебна година започва от 9-12 септември в провинциите Байер и Баден Вюртемберг. Българските хотели по Черноморието предлагат възможност за подобни пътувания, които варират от 7 до 10 дни.Сред обсъжданите теми на форума беше и възможността да бъде удължен минималният престой на германския турист, който, според анализ на Travel Talk, е около 5 дни. Инкаминг агенциите на големите германски туроператори имат професионален опит в тази насока и биха могли да предложат т.н. "дълги пътувания“, особено за пенсионери в крилата на сезона. Такива оферти от близо 30 години предлагат Турция и Канарските острови.Във форума участва и Меглена Плугчиева - бивш посланик на страната ни в Германия и настоящ представител на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (BUPSPA). Тя запозна представителите на над 40 туристически агенции, туроператори и журналисти с възможностите на страната ни като уелнес и спа дестинация, като акцентът беше върху сключеното споразумение между Здравно-осигурителните каси на Германия и BUBSPA през м. септември 2019 г. То дава възможност много от медицинските и -спа услуги за германските туристи с направление от своите лекари да бъдат поети от ЗОК. Плугчиева засегна възможността германските туристи да ползуват дентални услуги в клиниките във Варна, които предлагат през цялата година и настаняване в хотели, трансфер и дори полети от германски летища до Варна.Тихомир Патарински - българското аташе по туризъм в посолството ни в Берлин, информира, че информационните пътувания до българското Черноморие през 2024-2025 г, в които участваха над 200 представители на германски туроператори, туристически агенции и райзебюра, са дали възможност те да получат актуална информация за морските курорти, както и за културните и исторически забележителности, които те предлагат на своите потребители.Информационният форум във Франкфурт се провежда със съдействието на Министерството на туризма, Генералното консулство на страната ни във Франкфурт и BUBSPA. Това е първото официално събитие, в което Община Варна се включва, след присъединяването си като асоцииран член на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА). Решението за членството беше одобрено от Общинския съвет с цел насърчаване на устойчивото развитие на здравния, балнео и СПА туризъм във Варна и курортните ѝ комплекси, както и за по-тясно сътрудничество между публичния и частния сектор.