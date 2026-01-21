С едночасова изложба отбелязват емблематичен за Стара Варна архитект
Един от най-значимите за Варна архитекти – Дабко Дабков, е роден в Трявна. След Освобождението се премества заедно със семейството си в морския град. Завършва Мъжката гимназия през 1893 г. и заминава за Германия, за да следва архитектура. Заедно с Атанас Несторов, Манол Йорданов, Йосиф Хаджистоянов, Никола Лазаров и др. Дабков е от първото поколение български проектанти, получили академично образование в Централна и Западна Европа и допринесли за европейския облик на Варна. Самият Дабков проектира над 300 сгради, като следи модерните към онзи момент тенденции и работи в различни архитектурни направления и стилове. Той има огромен принос за утвърждаването на европейската културна идентичност на морската ни столица.
Миналата 2025 г. беше специална за архитектурното наследство на Варна – отбелязахме годишнини от рождението не само на един, а на четирима значими за града проектанти. През януари се навършиха 150 години от рождението на арх. Дабков и на арх. Атанас Несторов, през април – 155 години от рождението на арх. Никола Лазаров, а през юни – 145 години от рождението на инж. Йосиф Хаджистоянов. Затова пленерът, организиран от Фондация "Креа" беше по-различен – с фокус върху делото на четиримата творци. Техни значими сгради изобразиха талантливи ученици от СУ за ХНИ "Константин Преславски" - Варна през есента на 2025 г.
Експозицията с творбите от пленера се откри на 22 декември 2025 г., като мястото на изложбата избрахме неслучайно, съобщават организаторите. Сградата на бистро "Булевард" е построена през 1906 г. по проект на арх. Атанас Несторов. Била е предназначена за хотел и ресторант със същото име. Настоящите собственици на бизнеса са възстановили името "Булевард", поддържат и спомена за Стара Варна с множество ретро снимки по стените, на които се виждат и сгради на Дабков. Интериорът предоставят едновременно комфорт и усещане за винтидж атмосфера с препратки към ар деко.
Изложбата е разположена в мултифункционалната зала на втория етаж и включва 20 творби. Три от картините са на иновативния материал каменна хартия, специално предоставена за пленерите от фирма Europack Bulgaria.
Пленерът и изложбата се организират от Фондация за изкуство и култура "Креа". Традиционни партньори са САБ - Дружество Варна, КАБ - Регионална колегия Варна, арх. Жечка Илиева, СУ за ХНИ "Константин Преславски" - Варна и др. Артистичната инициатива, посветена на архитектурните ценности, се реализира с финансовата подкрепа на Фонд "Култура" на Община Варна / Култура Варна / Varna Culture, както и с помощта на RÖFIX Bulgaria - Рьофикс България, Europack Bulgaria - вносител на каменна хартия и др.
