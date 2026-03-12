С концерт на Павел Балев и цигуларите Мариан Краев и Красимир Щерев откриват Великденския музикален фестивал във Варна
Солисти на симфоничния концерт са изявените цигулари Мариан Краев и Красимир Щерев. В програмата са творби на Клод Дебюси, Бохуслав Мартину и Любомир Пипков.
Един от най-изтъкнатите диригенти на съвременната оперна и симфонична сцена с международно признание, Павел Балев е музикален директор на Опера Лимож във Франция, музикален директор на Академията на Националния оркестър на Кан и постоянен гост диригент на Филхармония Баден-Баден. Дирижира многократно във Виенската Щатсопера, Опера Цюрих, работи с оперни театри и симфонични оркестри по цял свят.
Симфоничната вечер на 20 март ще започне с елегантната "Малка сюита“ от Клод Дебюси, за да надгради емоцията с виртуозния Концерт за две цигулки и оркестър от чешкия композитор Бохуслав Мартину. Двамата солисти Мариан Краев и Красимир Щерев са доказали своя висок професионализъм концертмайстори. Един от най-изтъкнатите български цигулари на европейската сцена, Мариан Краев е първи концертмайстор на Мюнхенския симфоничен оркестър (от 2002), а Красимир Щерев – също блестящ цигулар със силна кариера, е концертмайстор на Държавна опера Варна (от 2009) и на "Камерата Орфика" към НБУ (от 2012).
Верен на принципа във всеки свой симфоничен концерт да включва и знаково българско произведение, Павел Балев ще поднесе в кулминационен завършек на концертната вечер Симфония № 1 от Любомир Пипков.
