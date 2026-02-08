С мъгла и дъжд започва новата седмица по Черноморието
В планините ще бъде облачно, в масивите от Западна България с валежи от сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°, съобщиха от НИМХ.
По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, сутринта на места – мъгливо. След обяд по южното крайбрежие ще завали дъжд. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 4°-7°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Във вторник ще се задържи облачно, на отделни места в Западна България ще превали слаб сняг, а в източните райони - слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните в по-голямата част от страната - между 0° и 5°.
В сряда ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността, през деня ще е без валежи, едва вечерта в крайните югозападни райони на места ще превали. Вятърът ще бъде слаб от юг и дневните температури ще се повишат.
