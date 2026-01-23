Осигурено е финансиране на проектите за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд във Варна. Това стана ясно на заседание на постоянната комисия "Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към Общинския съвет – Варна.По процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1“ са включени множество многофамилни жилищни сгради в различни райони на града. Общата стойност на тези проекти надхвърля 7,2 млн. евро, като собственият принос на общината е в размер на почти 151 хил. евро.Членовете на комисията по европейски въпроси и международно сътрудничество дадоха съгласието си за осигуряване на средства за заемообразно финансиране и съфинансиране на проекти, изпълнявани от Община Варна през първото тримесечие на 2026 г. Общият размер възлиза на малко над 20,2 млн. евро, като средствата са насочени към гарантиране на нормалното изпълнение на проектите преди приемането на държавния и на общинския бюджет за тази година.От общата сума 15,6 млн. евро са предвидени за заемообразно финансиране, а 4,6 млн. евро – за съфинансиране. По-голямата част от средствата за съфинансиране в размер на 3,1 млн. евро са осигурени чрез кредит.В списъка фигурират редица проекти за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради в града. Те обхващат спортния комплекс "Локомотив“, читалище "Христо Ботев“, детска градина №17 "Д-р Петър Берон“, както и няколко училища, сред които ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ "Д. Чинтулов“ и ОУ "Йордан Йовков“.Заложени са инвестиции за ремонт и рехабилитация на средношколското общежитие "Михаил Колони“, изграждане на нови сгради за две съществуващи общински училища и реализиране на проекта за Черноморски младежки център.В списъка на проектите, за които беше дадено съгласие, са включени още инициативи в сферата на културата, модернизацията на рибарското пристанище Варна, осигуряване на топъл обяд, както и предоставянето на иновативни здравно-социални услуги в домашна среда.